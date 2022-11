Egyre népszerűbbek a tetőtéri otthonok

Az ingatlanárak emelkedésével a tetőterek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Nemcsak plusz szobákat tudunk így kialakítani, de akár egy teljesen külön lakás is kialakítható. Természetesen a tetőterek lakberendezési szempontból kihívást jelentenek, hiszen a tető dőlésszöge a falak dőlésszöge is lesz, ráadásul az ablakok esetében is csak a tetőablak jöhet szóba.

Ennek ellenére sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és alakítanak ki hangulatos otthont a padlástérben is. Már a kiépítésnél gondolni kell a helykihasználásra, és számításba venni, hogy a döntött tető alá milyen bútorok vagy épp tárolók helyezhetőek el.

Arra is gondolni kell, hogy a tetőtér könnyebben átmelegszik, így a kiépítésnél lényeges lesz, milyen anyagok kerülnek felhasználásra. A jó szigetelés az alapja a kellemes tetőtéri hőmérsékletnek, de a minőségi tetőablakok is sokat segítenek majd ebben a kérdésben. Az árnyékolók kérdése is érdekes, nemcsak funkcionális, de esztétikai szempontból is.

Hangulatos belső tér belső árnyékolók segítségével

Amikor árnyékolót választunk, akkor érdemes alaposabban is megvizsgálni a kérdést. Külső és belső árnyékolók egyaránt vannak, nekünk pedig tudnunk kell, hogy mennyire lényeges az árnyékoló kérdése a belső design tekintetében. A külső árnyékolók sok esetben jobb hővédelemmel bírnak a tetőterek számára, akár háromszor-négyszer kevesebb hőt engednek be, mint a belső árnyékolók. A belső árnyékolók viszont részét képezik a belső tér megjelenésének, hiszen tetőablak esetén függöny nem igazán jöhet szóba.

Egy jól megválasztott színű roletta vagy roló igazán kellemes, otthonos hangulatot teremthet a tetőtérben, így érdemes alaposan végig gondolni, hogy melyik megoldás lesz számunkra a legideálisabb. A reluxa kevésbé képezi részét a szoba hangulatának, bár ebből is van már számtalan színű változat. A roló esetében külső és belső megoldás is létezik. Természetesen arra is van lehetőség, hogy külső és belső árnyékolót is egyaránt felhelyezünk, de így dupla költségekkel kell számolni.