Wellness élmény már az otthonunkban is

A rohanó mindennapokban néha mindenki vágyik arra, hogy egy kicsit lazíthasson, feltöltődhessen, viszont elmenni egy wellness központba vagy szállodába nem mindig van lehetőség.

Van, aki a munkahelye miatt nem teheti ezt meg, mások a családjukat nem akarják háttérbe szorítani, de akadnak, akiknek anyagilag nem fér bele egy hosszú hétvégés wellness. Természetesen nem is feltétlen kell elhagynunk az otthonunkat ahhoz, hogy kikapcsolódjunk, relaxáljunk és feltöltődjünk. Vannak erre trükkök, melyeket az otthonunkban is bevethetünk.

Nem is gondolnánk, de egyáltalán nem bonyolult kialakítani a fürdőszobánkból egy otthoni SPA-t. Ha kis költségkerettel rendelkezünk, akkor elég lehet egy forró fürdő, melyben illóolajokat és fürdősókat is használhatunk, de néhány hangulatos gyertya megnyújtásával fokozni is tudjuk a nyugtató, relaxáló élményt.

Feltehetünk egy nyugtató vagy hidratáló arcpakolást is, miközben valamilyen relax zenét hallgatunk. Persze, ha valódi wellness élményre vágyunk, és nagyobb költségkerettel rendelkezünk, akkor a wellness szállók és központok kedvelt berendezéseit is az otthonunkba hozhatjuk.

A jakuzzi és az infraszauna, akár otthon is

A wellness élmény elengedhetetlen kellékei a jakuzzi és a szauna, és ezek a berendezések már nemcsak a szállodák, hotelek, és wellness központok kiváltságai. Manapság már egyre több otthonban találhatóak meg, és bizony teljessé tehetik az otthoni kikapcsolódást, feltöltődést, nekünk pedig nem kell messzire utazunk, hogy ázhassunk egy kicsit a jakuzziban vagy izzadhassunk a szaunában.

A jakuzzi nagyon jó lehetőség arra, hogy elengedhessük a gondjainkat, relaxálhassunk, de a masszázsfúvókák pozitív hatása nemcsak a lelkünket érinti majd, hanem a testünket is. Segíthet az izomlazításban, az izomfájdalom csökkentésében, de a vérkeringés serkentésében is.

A szanuázásnak is rengeteg jótékony hatása van, melyet az otthonunkban is élvezhetünk. Választhatunk finn szaunát, de Bertényi infraszaunát is az otthonunkba. Kutatások bizonyították, hogy rendkívül jó hatással van az egészségünkre, ha hetente legalább két-három alkalommal szaunázunk.