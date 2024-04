Egyre népszerűbb a magán nyomdai kiadás

Ma Magyarországon, ha egy író nyomtatott formában is szeretné látni a regényét, akkor két megoldás kínálkozik: keres egy kiadót, vagy a saját kezébe veszi az ügyet, és szerzői magánkiadásban jelenteti meg a művét. Ez utóbbi megoldás manapság egyre népszerűbb.

Szinte minden amatőr író, legyen szó bármilyen zsánerről, a szíve mélyén arra vágyik, hogy nyomtatott formában is láthassa az írását, írásait. Ez azonban manapság egyáltalán nem egyszerű. Egy kiadóhoz bekerülni nagyon nehéz, hiszen egy könyv csak akkor kerül nálunk nyomtatásba, hogy várhatóan sikeres is lesz.

Ezt persze nehéz megjósolni előre, de manapság egyre kevesebben vesznek könyvet, így az új szerzőknek nem egyszerű megragadni az olvasókat. Az írói pályázatok száma is lecsökkent az elmúlt években. Azt sem árt tudni, hogy az írók tiszteletdíja meglehetősen alacsony, mindössze 5-10 %-ot kapnak a bevételből.

Vannak persze olyan kiadók is, aki a kiadás folyamatán vezetik végig az írót, a kiadást viszont az írónak kell finanszíroznia. Ez sem rossz megoldás, különösen első könyves szerzőknél, akik nincsenek még tisztába a kiadás folyamatával. Ugyanakkor ebben a szférában is akadnak megbízhatatlan cégek, ezért nem árt több ajánlatot kérni, és érdeklődni írói csoportokban a tapasztalatokról.

És persze van az a lehetőség, amikor egy író teljesen egyedül vég bele a kiadásba.

Hogyan jelenhet meg egy könyv szerzői magánkiadásban?

Sok íróban merülhet fel a kérdés, hogy a nyomdák szóba állnak írókkal is, nemcsak kiadókkal? Természetesen igen. Persze vannak olyan nyomdák, ahol főleg cégeknek dolgoznak, de számos olyan is akad, aki az írókat és meseírókat is tárt karokkal fogadja, és segítséget is nyújtanak nekik.

Ahhoz, hogy egy könyv kiadásra kerülhessen, szükség van egy kész kézirata. Mielőtt nyomdába küldenénk egy kéziratot, érdemes azt egy szerkesztővel, korrektorral átnézetni, hogy ne maradjon benne logikai vagy helyesírási hiba. Ezt követően jöhet a borító megtervezése, illetve a tördelés, tehát a nyomdai forma létrehozása. Ez két külön szakma, melyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy egy könyv minőségi lehessen.

Csak ezeket a lépéseket követheti a nyomtatás. Természetesen számos dönts kell meghozni, mielőtt a könyv kinyomtatásra kerülhetne, mint a borító fajtája, a kötés típusa vagy a nyomtatási típus kiválasztása.