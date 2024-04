Külföldön is az egészséged legyen az első

Különböző felmérések mutatták ki azt, hogy az elmúlt évek során a külföldre költöző magyarok száma az 500 ezret is meghaladta, éves szinten azonban csupán 20 ezer lakos igényli a társadalombiztosítást abban az országban, ahol letelepedett.

Sokan azt gondolják, hogy a magyaroknak mindenképpen jár az állami egészségügyi ellátás külföldön, ám aki sehol nem fizeti a járulékokat, az nem is várhat semmilyen egészségügyi ellátást, sőt nekik még visszamenőleg is vissza kell majd fizetniük az elmaradt járulékokat.

Az ilyen kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében jó tisztába lenni azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak akkor ha külföldre költözünk, és semmiképp sem szeretnénk orvosi ellátás nélkül maradni.

Milyen lehetőségeink vannak az állami ellátások mellett?

A legkézenfekvőbb, ha ott is elkezdjük fizetni a társadalombiztosítást, ahol éppen élünk, ám vannak olyan országok, ahol nem túl rózsás a helyzet az állami egészségügyben, éppen emiatt egyre több ember válassza inkább a magánorvosi ellátásokat szükség esetén.

Ilyenkor jóval színvonalasabb ellátásban részesülhetünk, de hozzá kell tennünk azt is, hogy ezek a magánorvosi szolgáltatások a legtöbb helyen nagyon sokba kerülnek. Viszonyításként: Angliában már egy egyszerű szűrővizsgálat is elég drága, egy CT vizsgálat pedig magánúton akár 250 ezer forintba is kerülhet.

Egyre többen jönnek rá arra, hogy jóval gazdaságosabb megoldás az, ha egészségbiztosítást kötnek, melynek díja mindig fix, így ezzel a kiadással előre lehet kalkulálni. A biztosításnak köszönhetően hosszas várakozás nélkül bejuthatunk a szükséges magánorvosi ellátásra, ezeknek költségeit pedig már a biztosító fogja kifizetni.

Egyénileg van lehetőségünk kiválasztani azt, hogy melyik biztosítási csomag lehet számunkra a legideálisabb, hiszen minden csomagba más és más kezelések, és vizsgálatok tartoznak bele. Egy jó magán egészségbiztosítás Európán belül bárhol biztosítani tudja számunkra a magas színvonalú orvosi ellátást, sőt, egy-egy kezelésért vagy nagyobb műtétért még csak milliókat sem kell majd kifizetnünk.

Ilyen esetben azonban fontos, hogy körültekintően kiválasszuk a biztosítási csomagot, a legjobb olyat választani, amely mindenre kiterjed, így a későbbiekben sem érhet bennünket ezzel kapcsolatban kellemetlen meglepetés.