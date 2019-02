Vajon mi a magyarok és a szlovákok kedvenc sportja?

Két közvélemény-kutatást vettünk alapul amikor utána jártunk, hogy vajon a magyaroknak és a szlovákoknak mi a kedvenc sportja. A két, eltérő mentalitású társadalom azonban egyáltalán nem is olyan különböző, ha a hétköznapi emberek kedvenc sportolásáról van szó. A 2018-ban végzett kutatások rámutattak, hogy az utca embere szereti a pihentetőbb, nem túl megerőltető mozgásformákat és ellenzi a küzdősportot is. Ezek alapján nem meglepő, hogy a magyarok kedvenc sportja a gyaloglás lett.

Az igazán lazító és kényelmes, nem túl megerőltető testmozgás elsősorban azért népszerű, mert korfüggetlen, alakformáló hatású és a szépségre is jó hatással van. Az élmezőnyben végzett még a biciklizés és a futás is, amit szintén heti rendszerességgel végeznek az itt élők valamilyen formában. Egyedül nyaraláskor és ünnepekkor szoktuk elhanyagolni magunkat és megengedni egynéhány csaló napot. Ez általában nem csak a sportolásra, hanem a diétás életmódra is vonatkozik. Azonban a felmérés alapján, Magyarország lakosságának közel 20%-ka egyáltalán nem végez semmilyen testmozgást, ami elég lehangoló adat.

Nem csak a magyarok nem szeretik az aktív sportokat

Hasonlóan mint Magyarországon, Szlovákiában is végeztek közvélemény kutatást, hogy melyik az a mozgásforma, amit a legszívesebben végeznek az ott élők. A 14-69 év között végzett felmérés kimutatta, hogy a szlovákok is szeretnek sétálni, ám ott a túrázás a legnépszerűbb sport. A válaszadók azt mondták, hogy egyszerre élvezik a természetet, a társaságot és örülnek, hogy ezzel az egészségüket is megőrizhetik. A túrákat azonban nem csak gyalog, hanem kerékpárral is szívesen szervezik, hogy összekovácsolják a családot vagy a baráti társaságot.

A környező országok közül Szlovákia lakossága viszonyult a legjobban a sporthoz. A gyalogtúrázás és a bicikli után pedig az úszás volt a legnépszerűbb a megkérdezettek körében. Ausztriában, Németországban és Csehországban viszont az úszás volt a legnépszerűbb. Az országok azonban egyetértettek abban, hogy a gyerekek számára is rendkívül fontos a sport és a testmozgás. A statisztikai adatok azonban siralmasak még így is, mivel az ideális az lenne, ha hetente legalább 3-4 alkalommal mozognánk, legalább 30-40 percet, azonban a megkérdezettek többsége csupán heti egy alkalmat tud sportolásnak szentelni.