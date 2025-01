Az otthoni veteményes vagy a virágoskert a népszerűbb?

A kertészkedés nagyon népszerű Magyarországon, a legtöbben azért is vásárolnak családi házat, hogy legyen egy kis kertjük, amit aztán beültethetnek különböző növényekkel. Van, aki veteményest gondoz minden évbe, másik viszont a virágok szépségébe gyönyörködnek inkább.

Egyre többen vannak hazánkban, akik belevágnak a kertészkedésbe. Sokan csak ezért vesznek családi házat, vagy költöznek falura, mások a város parkerdei, kiskertes részein vásárolnak kertet, csak hogy hódolhassanak ennek a szenvedélyüknek. A kertészkedésnek számos pozitív hatása van az egészségünkre és a lelkünkre is, de a környezet ápolása és megóvása sem elhanyagolható tényező.

A természet egy darabkáját varázsolni a kertünkbe nagyon is hasznos, hiszen ezzel egyrészt tisztulhat a levegő, de a különböző állatoknak is otthont vagy táplálékforrást biztosíthatunk. Vannak, akik kifejezetten mézelő növényeket ültetnek, csak hogy becsalogassák a méheket a kertjükbe.

Veteményes vagy virágos kert? Esetleg mindkettő egyszerre?

A kiskertek népszerűségéhez kétség sem fér, érdekes kérdés persze, hogy melyik a népszerűbb, a veteményes vagy inkább a virágos kert? Bár erre még nem készült felmérés, az azonban tudható, hogy egyre többen vannak, akik veteményest, magaságyást telepítenek a kertjükbe, és belevágnak a növénytermesztésbe, még ha csak kis léptékbe is.

A paradicsom, a paprika, a saláta, a répa, a retek és fűszernövények a legkedveltebbek. Az sem ritka, hogy valaki csak gyümölcsbokrokat és fákat ültet, és ezeket gondozza.

Természetesen virágos kiskertből is nagyon sok van manapság. Vannak, akik nem étkezési céllal ültetnek, hanem azért, hogy tavasztól őszig csodálatos környezetben pihenhessenek a szabad levegőn. Emellett annak is nagy divatja van már manapság, hogy összemosódik a veteményes és a kiskert, és olyan növények kerülnek a virágos kertbe is elültetésre, melyek inkább a veteményesben szoktuk meg, mint a metélőhagyma vagy az articsóka.

Hogyan vágjunk bele a kertészkedésbe?

Ha mi is kedvet kaptunk a kertészkedéshez, akkor bátran vágjunk bele. Válasszunk első körben könnyen gondozható növényeket, vásároljunk pár kerti szerszámot a szerszamablak.hu kínálatából, kapát, ásót, gereblyét és locsolókannát, létrát, és indulhat a kertészkedés.