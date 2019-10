Mit értékel manapság egy magyar gyerek?

A kisiskolás korú gyerekek a legtöbb helyen nem arról híresek, hogy szerepelnek az adott politikai szemléletben. Az ideológiai konfrontációk meglehetősen távol esnek egy átlag 6-14 éves gyerek érdeklődési körén, egy pohár iskolatej, egy focimeccs az udvaron, sokkal nagyobb örömet tud okozni mint bármelyik politikai esemény.

Sajnos annak mégis olyan országok ahol egy általános iskolás gyerek is ugyanolyan szinten követi a politikai eseményeket mint bármelyik felnőtt. Ezek a gyerekek a politikával épp annyira vannak képben mint a magyar gyerekek a legújabb PC játékok használatával, vagy épp a legújabb zenei divattal. Jelenleg a világon a kubai gyerekek sorsa a legkeserűbb.

Bár néhány éve még Magyarországon is kötelező volt az iskolai egyenruha viselete, Kubában még most is ez a szigor övezi a gyerekek mindennapjait. Az ottani fiatalok naponta egy alkalommal kapnak ételt az iskolában, és az is sokkal kevesebb és rosszabb minőségű mint a világ legtöbb országában. Ott külön jogszabály van arról, hogy az 1-6 osztályokban a tanulók létszáma nem haladhatja meg a 20 főt.

A 7-9osztályosok pedig nem lehetnek többen 25 főnél. (Kubában az általános iskola 9 osztályból áll.) A gyakorlat azt mutatja, hogy az alsó tagozatos osztályok létszáma átlagosan 13 fő, a felső osztályoké pedig 16 fő. Ha egy gyermek 3 napnál többet hiányzik az oktatásról, akkor az állam gondoskodik arról, hogy a tanárok meglátogassák a diákokat és segítsenek nekik a hiányzó tananyagot pótolni.

Fiatalok Magyarországon 2019-ben

Bár első hallásra nagyon savanyúnak tűnhet ezeknek a gyerekeknek a sorsa, még egy magyar gyerek mindennapjaihoz képest is. Mégis ők is épp úgy játszanak az udvaron mint a világ bármelyik részén élő fiatalok. Igaz, hogy egy kubai diák az iskola után a földeken segít a szüleinek, vagy a kisebb testvérire vigyáz amíg a szülei vannak a földeken, addig a magyar gyerekek az iskolából hazaérve egész más tevékenységgel csapják el az idejüket. Leggyakrabban PC játékok és okostelefonok nyomkodása a legelső dolguk. Minden ilyen készüléknek megvannak az előnyei, és bizonyos szabályok betartása mellett igenis elősegíti a gyermek szellemi fejlődését.