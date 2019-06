Könyvelőirodát kulturális épületekbe

A cégek megbízhatóságát és népszerűségét az alkalmazottak munkája révén érik el, a külcsín pedig tovább fokozza ezt a folyamatot. Kevés vállalkozás törődik sajnos ezekkel a tényezőkkel, pedig statisztikák vagy akár saját tapasztalat is bizonyítja, hogy egy impozáns épületben található cég sokkal bizalomgerjesztőbb, mint egy romos elhanyagolt épületben található.

A budapesti vagy akár vidéki lakáspiac az évek során robbanásszerűen megugrott, nem csak az árak, de a helyhiány tekintetében is. Az egyre több lakástámogatás az építőipart kellőképpen ellátja munkával, szerencsére sokan döntenek úgy, hogy régi épületeket renoválnak inkább, ezzel is megvédve a kultúra egy darabkáját.

Kultúra újabb forradalma

Az első pár másodperc már elegendő a vélemény kialakításához, nem hiába költözik egyre több vállalkozás frissen épült vagy felújított kulturális épületekbe, melyek sokszor szebbek, mint újkorukban. A budapesti irodapiac dübörgése miatt egyre kevesebb a használható ingatlanfelület így újabb lehetőségek után kell kutatniuk a szakembereknek. Műemlékvédelmi szabályok természetesen megkötik sokszor a kezüket, de egyre több cég költözik ilyen kulturális épületekbe. Ezzel nem csak a meglévő vállalkozásukat teszik vonzóbbá, de olyan épületeket is megmentenek melyeket az idő maga alá gyűrt volna.

Kihasználtságot tekintve könyvelőirodák, ügyvédi irodák stb. adnak helyet alkalmazottainak. Statisztikák szerint az innovatív és szebb környezet, nem csak az ügyfeleknek hat pozitívan, de az alkalmazottakra is. Sokkal kreatívabbak, fogékonyabbak újdonságokra, változásokra, illetve munkatűrő képességük is megnövekedhet, ha ilyen irodákban kell tölteniük a mindennapjaikat. Példának okáért könyvelési szezonban sok könyvelő túlórára kényszerül, az amúgy is stresszes munka hatékonyabbá válhat egy innovatív és szebb környezetben. Hiába a sok műemlékvédelmi előírás remélhetőleg sok régi épület újul meg így a közeljövőben, ezáltal is védve a régi kulturális örökségeket.