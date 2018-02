Íme a zongoraszállítás precíz munkafolyamata

A zene és a kultúra egyik kiemelkedő és meghatározó hangszere a zongora. A hangszer, amelynek a hangja átjárja az operaházak és a fenséges zenei előadások termeit. Az egyik legdrágább hangszer, amit sajnos nem engedhet meg magának bárki.

Az eszmei és zenei értéke, valamint szépsége igen körülményessé teszi a költöztetését, szállítását, ezért akármilyen amatőr csapatra nem bízható egy zongora áttelepítése.

Zongora költöztetési alapok

A zongoraszállítás és a pianínó szállítás komoly szakértelmet igénylő feladat, amely kivitelezéséhez jó fizikai erő szükséges. Ezeket általában külön, erre szakosodott alkalmazottak végzik. A zongora szállításához először az útvonalat teszik szabaddá, közben pedig leszerelik a mozgatható részeket a hangszerről.

Ezután egy szivacsot helyeznek alá és az oldalára fordítják, majd kicsavarják a lábait. A zongorát, úgynevezett „bécsi kötéssel” szállítják, ami azt jelenti, hogy két hevedert kombinálnak megfelelő keresztezéssel. A lépcsőkön való szállításnál kimondottan magas és erős költöztetőkre van szükség és legalább három emberre van szükség a mozgatásához.

Néha speciális szállítási igények is adódnak

Mivel a zongora sokszor szórakozóhelyekre, báltermekbe vagy nagy előadó termekbe kerül, nem ritka, hogy külső segítséget is igénybe kell venni, ha például a helyszín megközelíthetetlen a hangszerrel együtt. Ilyen esetben akár egy daru segítségével felemelik a hangszert és óvatosan egy nyitott ablakon besegítve kerül be a megfelelő emeleti terembe. A pianínó szállítása egyszerűbb, egy hevederrel is megoldható feladat. A szállítása hasonlóan történik mint egy háromajtós szekrényé. A célállomáson aztán a hangszereket összeszerelik és a helyére állítják.