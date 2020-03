Emberek módjára gondolkodnak a patkányok

Egészen meglepő eredményeket hozott nemrégiben egy amerikai kutatás a patkányok kapcsán, lévén a Cold Spring Harbor laboratóriumának munkatársai bebizonyították, hogy a patkányok lényegében ugyanúgy gondolkodnak, mint az emberek, mert ugyanolyan jók, ha információfeldolgozásról vagy döntéshozatalról van szó.

Intelligens állatok

A szakértők szerint a patkányok nemcsak elképesztően okosak, hanem nagyon empatikusak és olyan intelligensek, hogy képesek az emberekhez teljesen hasonló módon gondolkodni. A kísérletek során a patkányoknak különféle hangi és vizuális ingereket adtak, miközben azt elemezték a kutatók, hogy a rágcsálók pontosan miként dolgozták fel ezeket az információkat. A patkányoknak teljesen emberszerű teszteket adtak, így a laboratórium munkatársainak volt összehasonlítási alapjuk, ezáltal azt találták, hogy a patkányok és az emberek ugyanúgy hozzák meg döntéseiket, vagyis mindig a lehetséges legjobbra törekednek.

A kutatók az eredményeket azzal magyarázták, hogy a patkányoknál és az embereknél is vélhetően ugyanaz az evolúciós folyamat zajlott le az évszázadok és évezredek során, aminek köszönhetően kialakult az állatokban az összetett döntéshozatal. A tanulmány szerzői szerint felfedezésük hozzájárulhat ahhoz, hogy ezzel sokkal jobban megértsék majd az emberi agy működését is, így patkánykísérletekkel nyújthatnak segítséget a jövőben az autista embereknek, akiknek nagy nehézséget okoz, hogy az egyes ingereket a megszokott módon dolgozzák fel.

Empatikusak is

A Chicagói Egyetem egy másik kutatásban bebizonyította továbbá azt is a patkányok kapcsán, hogy a kis rágcsálók bizony nagyon empatikus állatok, ennek megfelelően nemcsak az emberek, hanem ők is képesek arra, hogy önzetlenek legyenek, így a kísérletek során bajtársiasságot és részvétet is mutattak. A kutatásban harminc patkányt vizsgáltak, akiket egytől olyan helyzetbe hoztak, hogy dönteniük kellett: vagy megszereznek egy kis csokoládét, vagy kiszabadítják egy fajtársukat.

A 30 patkányból 23 úgy határozott, hogy inkább kiszabadítja csapdába szorult bajtársait, ami Peggy Mason professzor szerint azt jelzi, hogy a patkányokban van empátia és bajtársiasság, ami nagyon meglepő dolog, hiszen a tudomány eddig azt hitte, hogy ez a képesség csak a főemlősökre jellemző.