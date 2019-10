A szerelmet tényleg csak hormonok irányítják?

Az élet egyik leggyönyörűbb és legcsodálatosabb időszaka, amikor egy ember szerelmes lesz. Természetesen csakis akkor, amikor ez az érzelem viszonzásra lel, különben az a boldogság hamar gyötrelemmé is válhat.

Nem hiába foglalkoztatja a tudósokat és kutatókat, hogy ilyen esetekben milyen hormonok szabadulnak fel az emberi szervezetben, mi okozhatja ezt az érzelmet, mely viszonylag ritkán teljesül be egy ember életében. Egyes szakemberek szerint hat hormon felelős ezért a csodálatos és egyben gyötrő érzelemért. A hormonok szerepe tiszta és érthető, azonban felmerül a kérdés, hogy miért pont a választott személy iránt kezd el vonzódni és miért olyan ritkán lesznek szerelmesek az emberek? Ha ezekre nem is adnak választ a hormonok a folyamatra biztosan.

A szerelem hormonális alapjai

Szerencsére ez a hat hormon a szerelem változó szakaszaiban egyenletesen oszlanak el. Az úgynevezett vágy időszakában, ami a szerelembe esés előtt játszódik, a két nemi hormoné a legfontosabb szerep. A tesztoszteronnak és az ösztrogénnek köszönhető, hogy a szexuális vágy fölébred a másik iránt. Tehát a párkapcsolati szakaszokat tekintve az egymás észrevételét eredményezi. A második hormon felelős az őrjítően izzó szerelemért. Ennek főszerepben a neuropeptidek állnak, melyek felelősek az egyik legerősebb őrületért a világon. Jogosan lehet nevezni őrületnek, hiszen aki volt már szerelmes tudja milyen, ha állandóan csak a partnerére gondol, a szíve majd kiugrik, ha meglátja és az együtt töltött idő során szinte azt érzik, beleőrülnek a boldogságba.

Az irracionális gondolkodás és nézőpont nem ritka jelenség a szerelembeesés során. További hormon még a dopamin, melyet általában az agy jutalmazó rendszerével hozható összefüggésbe. Az agy dopamint termel, amint kellemes és jó dolgot él át. Érdekesség, hogy a szerelem során ennek mértéke megegyezik a drog használók dopamin szintjével. A hormonok világa csodálatos, hiszen nem elég, hogy ilyen érzéseket képes kiváltani az emberi testből, de egyik a másik nélkül nem alakulhat ki. Ilyen hormon példának okáért a feniletilamin, mely felelős a dopamin és neuropeptidek termeléséért és szabályozásáért. Továbbá a szerotonin az, amely tovább fokozza a kezdeti boldogságot és sikeresen eltörpít minden mást az illető életében.

A hormonok a felelősek mindenért?

A párkapcsolati szakaszokat továbblépve azonban elkezdődik a kötődés a ragaszkodás időszaka. Vajon ezekért is hormonok felelősek? Míg a vonzódásért és az kezdeti rajongásért csak-csak elfogadható a túlzott hormontermelés, azonban azt már nehezebb elfogadni, hogy azért ragaszkodik valaki a másikért, mert oxitocint vagy vazopresszint termel a test. Sokan úgy vélik, hogy a szerelem után alakul ki a szeretet, mely sokkalta erősebb és biztosabb alapokon áll, mint elődje. Ebből a fázisból indulhat el a családtervezés, egyebek. Egyes kutatók szerint viszont az oxitocin nem csak szülésnél segíti a kismamákat, de sok más szerepe is van, serkenti az empátiás folyamatokat, illetve segít a ragaszkodási folyamatok kialakulását is.

