Mit mond a feng shui az egészségről?

Az egészségünket támogathatjuk a környezetünk harmonizálásával is. A feng shui számos tanácsot ad ahhoz, mikor oldhatjuk ezt meg. A bútoraink megfelelő elrendezése, a bútorok milyensége és a dísztárgyak elvileg mind olyanok, melyek hozzájárulhatnak egészségünkhöz vagy épp ellene dolgozhatnak, ha rosszul rendezük be lakásunkat.

A feng shui különböző területekre osztja föl a tereket. Ezeken belül van az egészség területe, melyet bizonyos módon kell kialakítanunk és berendeznünk ahhoz, hogy hatékonyan támogassa jó közérzetünket, testi, lelki egészségünket. Hogyan tehetjük meg mindezt, Íme néhány hatékony lakberendezési tipp a feng shui berkeiből:

A színek gyógyító ereje

A kék és zöld színek a természet sajátjai, így harmonizáló hatásuk megkérdőjelezhetetlen. A zöld az egészség, élettel teltség szimbóluma, a tömött, gazdag fű, a fák lombozata is zöld, így a szín látványa kiemelkedően harmonizáló hatást gyakorol ránk. A kéket sokan a kreativitás színének is nevezik, amiben igazuk van, de emellett egészségtámogató is. Lakóterünkben azonban nem szabad túlzásba esni a kékkel.

Válasszunk ki egy jelentős felületet vagy egy jelentős berendezési tárgyat és csak az legyen kék. Zöldből sokkal többet használhatunk és e két szín csodásan megfér egymással. Gondoljunk csak a pávára, milyen fejedelmi madár a két igen feltűnő színnel, ami fő megjelenését adja. Attól függetlenül, hogy ez a két szín egy állaton nem annyira megszokott, a páva mégis természetesnek hat.

Ma a kanapék rendkívül széles választéka érhető el. Akár kékben, akár zöldben is beszerezhetjük kiszemelt kanapénkat, de egyedi kárpitozással a kék és zöld pávás kombinációja is karnyújtásnyira van csupán.

Sok fát az otthonokba!

A fa elemek egészségtámogatók, de fontos kiegészíteni őket élő növényekkel. A barna színek, természetes anyagok harmóniát, otthonosságot, biztonságot sugároznak. Ám ezt sem szabad túlzásba vinni. ha túl soknak bizonyul a fa, például hajópadlónk van és tömörfa bútorokkal rendeztük be a lakást, akkor érdemes ellensúlyozni mécsesekkel és fém megoldásokkal. A fa bútor fém fogantyúval ideális harmónia.

Hol az egészség területe a lakásban? Mindig a főbejárathoz és egyenként minden helyiség bejáratához képest balra középen. Erre a területre ne pakoljunk beteg növényeket, éles, hegyes szerszámokat, eszközöket, szennyes ruhát, orvosi papírokat, nagyméretű gyertyákat, vörös, sárgás, gennyes színű dolgokat, állat ketrecét, szőrös takaróját.