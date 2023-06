Az építkezés kultúrája: környezetbarát, tartós megoldások

A legtöbben valószínűleg nem gondolkodnak azon, hogy egykor hogy is épültek fel a házak, különböző épületek. Sokszor ez a kérdés csak akkor merül fel, amikor saját otthonunkat tervezzük, és ilyenkor adódik a kérdés, hogy milyen építési technológiát válasszunk.

Az építkezés módszerei az utóbbi időben jelentős fejlődésen mentek keresztül, az innovatív, modern technológiák ma már életünk részei – hangsúlyozza a constructionplacements.com. Mint írják, minden épülettervezésnek van egy életciklusa, aminek három szakasza van: az építés előtti, az építés és az építés utáni szakasza. Ha pedig fenntartható, környezetbarát és költséghatékony megoldásokat keres valaki, érdemes átgondolni pár kérdést.

Hulladékok és technológiák

Ezek egyike, hogy milyen mennyiségű építési hulladékkal lehet számolni. A nagyobb mennyiségű hulladék ugyanis anyagilag is megterhelő lehet. A helyben előállított építőanyagok használatával a környezetért is sokat lehet tenni, és az energiahatékonysági szempontok része az is, hogy számításba vesszük a szállítási költségeket is már az építkezés fázisában.

Az építkezés fázisában a víz takarékosság is fontos szempont lehet, potenciálisan ezzel is sokat meg lehet takarítani. Mint ahogy azt is szem előtt kell tartani, hogy mérgezőek-e valamilyen módon a felhasznált anyagok. A tervezés során arra is jó hangsúlyt fektetni, hogy megújuló energiát használjunk, ezzel ki tudjuk akár teljesen küszöbölni a fűtési és hűtési költségeket is. Mint ahogy az is szempont kell legyen, hogy hosszabb élettartamú anyagokat használunk.

Hagyományos vagy sem

A hagyományos téglaépítésű házak mellett hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a könnyűszerkezetes házak. Melyek esetében kiváló alternatíva a VarioSIP panelek használata is, melyek környezetbarát technológiát nyújtanak. Kiváló a hő- és hangszigetelési képességük, az előre gyártott elemeket pedig hulladékmentesen lehet beépíteni.

Nem beszélve arról, hogy ezek a panelek nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat, szerves oldószereket, nehézfémeket, azbesztet, olajokat vagy egyéb mérgező anyagokat.