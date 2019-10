A gyermek megszületési utáni párkapcsolati válságok

A családtervezés az egyik mérföldköve a párkapcsolatoknak. Rengeteg nehézség övezi már a fogantatás után is, hiszen a gyermek megszületéséig sok változás áll be a két fél életében.

A gyermekáldás viszont örökre összeköt két párt, még ha a kapcsolatuk rosszul is alakul. Egyre gyakoribb jelenség ugyanis, hogy a gyermek megszületése után a párok nagy számban szakítanak vagy elválnak. A gyermekvállalás tényleg ennyire nehéz feladat egy kapcsolatban? Mi okozhatja ezeket a kríziseket?

Párkapcsolati krízisek okai

Az egyik ok, amiért gyakrabban döntenek a szakítás mellett, mint az együtt maradás mellett, az a gyermekvállalás nehézsége. Sajnos addig, amíg nem válnak szülővé, addig fel sem fogják, mekkora felelősséget vállalnak. Nem csak a gyermek felügyelete és nevelése okoz gondot ilyen esetekben, de gyakran anyagi problémák is felléphetnek. Ilyen esetekben a túl sok munka, vagy épp a munka hiánya egy olyan stresszes folyamatot indíthat be, mely önmagából generálhatja a későbbi problémákat.

A gyermeknevelésben a szülők nem mindig értenek egyet, míg az egyik megengedőbb, addig a másik szigorúbb. Természetesen a fentebb említett helyzetek csak kis százaléka a vitákban, ennél jóval több probléma merülhet fel. Ezt senki sem hangoztatja, így váratlanul éri a feleket. Míg egyesek jobban megerősödnek és összetartóbbá válnak, mint korábban, addig a többen a szakítás mellett döntenek.

A második döntő ok a szerepek kialakulása. Érthetőbben a nőből anya lesz, a férfiból pedig családfenntartó. A női szempontból, a friss anyukáknak nem csak a hormonokkal kell megküzdenie, esetleges túlsúllyal, de a gyermek állandó felügyeletével is, mely sokszor kialvatlansággal és rengeteg türelemmel jár. Ezekre egyértelmű, hogy nem lehet felkészülni. Továbbá kialakul az úgynevezett természetes szerepek helyzete is, mely szerencsére kezd megdőlni az idők múlásával. Ezek nem mások, mint a nő otthoni szerepei.

Takarítás, mosás, főzés egyéb házimunkák elvégzése gyermek mellett. A nők nagy része valamilyen szinten megszűnnek nőnek lenni, csak anyának és háztartásbeliként gondolnak magukra. Ebből pedig kialakulhat a férfi problémája is, hiszen hiányzó fél lesz számára a feleség, a nő az életében. Továbbá a munkahelyi felelősségből is problémát szokott okozni, hiszen több embert kell eltartania.

Mit tehetünk a krízisek elkerülésére?

Statisztikák szerint azonban a férfiak nagy része az intimitás elvesztését tartják problémának, az anya jelenség megszületését, és mint feleség elvesztését panaszolják. Természetes, hogy a kezdeti időszakban ezek nehéz problémák, de ha sikerül megtalálniuk a megfelelő egyensúlyt, akkor nem csak kevesebb problémával állhatnak szembe, de hosszútávon saját életüket is megkönnyíthetik. Ha a gyermekfelügyeletet meg tudják oldani, akkor érdemes néhány szabad estét beiktatni a pároknak, hogy tudjanak egy kicsit szórakozni és minőségi beszélgetést folytatni egymással.

Ilyenkor szigorúan tilos a koszos pelenkákról és egyéb leendő tevékenységekről kommunikálni. Ha sikerül visszatérniük csak egy estére is a régi férfi és női szerepekbe, nem csak a kapcsolatukat menthetik meg, de olyan erős köteléket alakíthatnak ki, mely minden későbbi problémát kivédhet.