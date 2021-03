Szerelmi játékok régmúltban

Vibrátorok egész skálájából választhatunk, méret, szín, anyag és egyéb szempontok alapján, szinte biztos, hogy megtaláljuk a tökéleteset. Nekünk könnyű dolgunk van, a szex és az élvezetek azonban már régen is léteztek. Hogyan oldották ezt meg őseink?

Kleopátra vibrátora

A világ egyik leghíresebb női történelmi alakja már a vibrátorok terén forradalmit alkotott. Igaz, Németországban találtak egy 28 ezer éves dildóra emlékeztető tárgyat, arról nem elmondható, hogy rezgett. Kleopátra a kisegítő eszközét méhekkel töltötte meg, hogy a dühös kis állatok segítség eljuttatni a csúcsra.

Kreatív görögök

Mindannyian tudhatjuk, hogy az ókori görögök nem voltak szégyenlősök és az sem igazán számított, hogy ki férfi, ki nő, ha megvolt a vágy, a nemiség nem állt az útjába. Azonban nekik is volt olyan gondjuk, hogy éppen nem volt pénisz a környéken, sem pedig egy modern shop. Ilyenkor nagyon kreatívan a kenyerüket formálták egy fallosz alakjára és azzal mentek az ágyba.

Nem szégyenlős Japánok

Aki közelebbről ismerkedett már a Japán kultúrával, az talán találkozott nem csak a gyönyörű szép tájakat ábrázoló fametszetekkel, de az olyanokkal is, amiken különböző szexuális tevékenységek láthatók. Ezeknek az elnevezése shunga és többek között Hokusai is készített ilyeneket. A shunga printeket jó szerencsének tartották maguknál viselni, szamurájoknál és utazó árusoknál is lehetett találni.

Az otthonokban pedig szexuális felvilágosító jelleggel voltak jelen. És ha a shunga nem lenne elég, a japánok olyan csontfaragványokat is készítettek, amik a pénisz végére húzva megnagyobbítják azt.

Az 1900-as évek tabuja

Míg a régi korokban a szex természetesnek számított, addig száz-kétszáz éve beszélni sem lehetett róla, főleg a nők esetében. Ennek ellenére persze rengeteg vibrátor készült, és itt már nem a hisztéria betegségről beszélünk. A szexuális termékek reklámozása szigorúan tilos volt, így masszírozó és szépségápolási termékként hirdették a vibrátorokat, különböző eufemizmusokat használva.

Még az is szóba került, hogy ezek a rezgő gépezetek képesek gyógyítani a férfi impotenciát. Szerencsére ma már beszélhetünk a szexről és az impotenciára is vannak jó megoldások.