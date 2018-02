Valóban félnünk kell a fekete kutyáktól?

Tízből hat, de inkább hét kutya biztosan fekete színű. Több menhelyen is tapasztalható az, hogy az emberek valamiért kerülik azokat a kutyákat melyek, keverékek, közepes, vagy nagy testalkatúak és bundájuk fekete. Már a gondozók is udják, hogy ha valamelyik kutyájuk ezekkel a paraméterekkel rendelkezik, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy valaki örök befogadja. De vajon miért?

Miért félünk akaratlanul is a fekete kutyáktól? Pontos ok és értelmes magyarázat nincs arra, hogy a fekete kutyák miért kerülnek előbb menhelyre és miért fogadják be őket kisebb eséllyel, valószínű, hogy valami mélyről jövő örökség, mely a tudatalattinkba folyamatosan ott él. A jelenség neve feketekutya-szindróma és az Egyesült Államokban több kutyapolgárjogi mozgalom küzd ellene.

Félelmetes legendák a mai napig élnek a fekete kutyákról!

A kutyák kétharmada pedig fekete színű. A menhelyek elárulták, a fekete színű kutyusokért addig rajonganak az emberek, amíg kölykök. De a középtermetű, rövid szőrű, már 4-5 éves fekete kutya lényegében senkinek nem is kell. Sokan úgy magyarázzák ezt a tudat alatti félelmet, hogy a filmekben a fekete kutya sokszor az agressziót jelképezi.

A filmkészítők persze tudják, hogy ez a szín félelmet kelt az emberekben és ki is használják ezt. De sokan úgy tartják, kulturális dologról van szó. A Brit-szigeteken például szinte minden grófságnak megvolt a maga kísértő fekete kutyája. Dartmoor-ban a híres Cabell lovagról pedig azt terjesztették, hogy lelkét a gonosznak adta el és halála után a sírkamrájában egy fekete bundájú kutya jelent meg.

Állatorvos ajánlásával

Suffolk-ban pedig a legenda úgy tartja, egy Black Shuck névre hallgató fekete eb megölt két embert egy templomba, ahol a karmának jelei ma is jól kivehetőek. Elmondások szerint Yorkshire-ben is kísért egy fekete színű kutya az Ivete hídon, akinek nincs feje és ha bárki közeledik felé, akkor azonnal a folyóba ugrik. Aki pedig találkozik, vele pár éven belül megfog halni.

Ezek a legendák több mint 100 évesek és sokan nem is hisznek bennük, mégis lehetséges, hogy ez az oka annak, amiért a fekete kutyák nem annyira népszerűek. Pedig ezek az ebek pontosan ugyanolyanok, mint a többiek. Topál József viselkedéskutató is azt figyelte meg, hogy az emberek sokkal bizalmatlanabbak a fekete kutyákkal szemben. „Ennek pszichológiai okai vannak, a fekete színt a mi kultúránkban a gyásszal, az ördöggel asszociáljuk. Könnyen lehet, hogy más kultúrában, ahol a fehér a gyász színe, nincsen ilyen megkülönböztetés a fekete kutyákkal szemben.”