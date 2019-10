Tippek a sikeres párkereséshez

Úgy érzed, valamit mindig elrontasz? Számtalan kudarc áll már mögötted, de nem találod az okokat? Esetleg túl régóta vagy már egyedül és ezen változtatni szeretnél?

Akkor eljött az ideje, hogy megfogadj néhány olyan tanácsot, amelyek segítségével sikeresebben veheted a párkapcsolat felé vezető akadályokat. Alábbi cikkünkben megmutatjuk, mely dolgokon kellene alakítanod az életedben, hogy te is megtalálhasd végre a boldogságot.

Ne ugorj fejest az üres medencébe!

Ha nem alkalmi kapcsolatokat keresel, a választásodnak hosszú távra kell szólnia. Éppen ezért, soha se legyél türelmetlen! A szíved nem játékszer! Olyan embernek add, aki meg is érdemli a szereteted! Ehhez pedig feltétel nélküli bizalom szükséges, ami biztosan nem tud kialakulni néhány randevú után.

A ragaszkodás ugyanis olyan mély érzelem, amelyhez idő kell. Ha csak most ismertél meg valakit, még nem alapozhatsz semmit a kapcsolatotokra. Persze ott van a rózsaszín felleg körülötted, de azért nem árt némi óvatosság sem!

Ne játszadozz senkivel!

Amilyen érzékeny a te szíved, ugyanolyan sérülékeny a másiké is. Nem szép dolog a hitegetés! Ha valaki nem jön be neked, bármilyen kínos is a dolog, tisztázd vele azonnal! Nincs értelme a második, harmadik vagy többedik randinak, ha csupán szórakozni szeretnél. Ráadásul ezzel mindkettőtök idejét rabolod, a partnered másik emberrel is próbálkozhatna közben.

Nem kellenek a társadalmi elvárások!

Az emberek többsége a húszas évei elejére már készen áll a komolyabb kapcsolatokra. De ez nem mindenkire igaz! Csak azért, mert a 25 éves haverod már vőlegény, a 28 éves barátnőd meg már három gyereket is szült, ne érezd frusztráltnak magad! Akármit is próbálnak beléd sulykolni, a te életedről és az érzéseidről egyedül neked van jogod dönteni. Tehát csak azért próbálkozni, mert a társadalom már elvárná ezt tőled, nagy butaság! Mindig akkor kezdj el randizni, amikor te is készen állsz egy szerelmi életre. Különben úgy sem lesz sikered, vagy beletuszkolod magad egy rossz kapcsolatba.

Magányosok kíméljenek!

Ha valaki csak azért randizik veled, mert túlságosan fél attól, hogy egyedül marad, nem lehet igazi a szerelem közöttetek. Nem lehetsz a másik eszköze arra, hogy a saját aggodalmát elhallgattassa. Ez nagyon önző viselkedés a részéről, hiszen pont te vagy az, aki kimarad az egész képletből. A legelkeserítőbb, ha valaki azért randizik, hogy az anyját, apját vagy a környezetében élő más személyeket megnyugtasson.

Legyél önmagad!

Nagy hiba, ha olyannak láttatod magad, aki távolról sem te vagy. Nem kell szépíteni az életedet, ha tényleg tetszel valakinek, minden gyengeségeddel elfogad téged. De, ha hamis képet adsz magadról, könnyen visszájára sülhet el a dolog. A másik fél teljesen joggal érezheti becsapottnak magát. Szóval, add magadból mindazt, amit az éned sugall!

Nem kell elnézést kérned!

Ne érezd rosszul magad, ha valakinek nem tetszik az, ami benned van. Az illető tuti nem érdemel meg téged, vagy legalábbis egyáltalán nem illetek össze. Kaparni egy pasiért vagy csajért, aki figyelemre sem méltat téged, önmagad lejáratása csupán. Ráadásul sokszor kaphatsz üres ígéreteket is, amelyek csak a reményt keltik benned, de reális alapjuk nincsen. Állj tovább, és keress valaki olyat, aki csüng majd a szavaidon!

Ne rémítsenek meg a másik apróbb hibái!

Ha érzed a szimpátiát a másik iránt, de látod a hibáit is, ne add fel rögtön a kapcsolatot. Senki sem tökéletes, te sem vagy az. Ha mindig elüldözöd magadtól a kedves és szeretetreméltó embereket apró butaságok miatt, lehet, hogy soha sem fogsz boldogságra lelni. Nem kell mindent lenyelned, de aki sokat válogat, mindig éhes marad!

