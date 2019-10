Szerelmi tippek a feng-shuival

A feng-shui tanai szerint nem csak az embereknek, hanem az élettelen tárgyaknak is van aurája. Ez egy olyan energiaburok, amiben a múlt eseményei erős nyomokat hagytak.

Attól függően, hogy milyen dolgok történtek korábban az adott tárgyak közelében, az aura hordozhat pozitív és negatív energiákat is. Nincs ez másként akkor sem, ha lakásokról, házakról vagy egyéb épületekről beszélünk. Általában mindenki képes ráérezni a helyiségek energiáira. Ez abban áll, hogy túl jól vagy éppen fordítva, nagyon is rosszul érzik magukat ott, ahol vannak. Bizonyára te is megtapasztaltad már, hogy egyes helyek szinte fojtogattak, mások pedig szó szerint vonzottak téged.

Abban az esetben, ha te is hiszel a feng-shuiban és szeretnéd jobbá varázsolni a szerelmi életedet, a következő néhány tanácsot mindenképpen érdemes megfogadnod!

Lakberendezés feng-shui módra, vagyis hol legyen a hálószoba?

A feng-shui szerint nem mindegy, hogy a szerelmi sarok a lakás melyik részén kerül kialakításra. Erre kétféle útmutatás is létezik. Egyik azt mondja, hogy a hálószobának a lakórész délnyugati része felel meg a legjobban, a másik viszont a bejárattól legtávolabb eső, jobboldali sarki részt javasolja. Mindkettő bátran alkalmazható. A neked legkényelmesebb megoldást vedd alapul!

Akkor se bánkódj, ha ezeken a területeken helyezkedik el a hálószobád, nyilván a falakat nem tudod átrendezni. Ebben az esetben a megadott helyszíneken pillanatok alatt kialakíthatsz egy kis szerelmi sarkot magatoknak. Olyan dísztárgyakat, illetve növényeket helyezz el itt, amelyeknek szerelem élénkítő hatásaik vannak.

A hálószoba színei

Elsősorban a föld színek javasoltak, a szerelem ugyanis ezekkel harmonizál. Egy tejeskávé barna falfestés vagy tapéta tökéletes választás lehet a hálószobátokban. Ez a szín rendkívül nyugtató és simogató is egyben. Sokan a vad vörös színek mellett teszik le a voksukat. A feng-shuiban ezek sem tiltottak. Mérsékelt formában a barna árnyalatai mellett, ezek is elférnek. Főleg, ha szeretitek a vad és buja testi örömöket.

Szerelem vonzó dekorációs tárgyak a hálószobában

Ezek a tárgyak nem csak az energiájuk miatt fontosak, hanem a hangulatteremtés fokozásárért is. Alapvető szabály, ha dekorálásról beszélünk, hogy mindenből kettőt tegyél ki, hiszen a kettőtök között kialakult szerelmi köteléket szeretnéd erősíteni. Fehér gyertyák elégetésével megtisztíthatod a teret a negatív energiáktól, így a szexuális örömöket jobban át tudjátok érezni. Némi illatos gyertya vagy füstölő meghitt hangulatot tud kölcsönözni a szobának.

A kristályok vonzzák a pozitív energiákat, ezért azokból sem árt elhelyezni párat a hálószoba falain belül. Heti egyszer azonban mindig tisztítsd meg őket egy kis hideg vízzel! Egyes növények szintén vonzzák a szerelmet. De ezek kiválasztására nagyon ügyelj! Kaktuszt például akkor se tegyél a hálószobádba, ha amúgy rajongsz érte. Szúrós viszonyt eredményezhet a szerelmi életedben!

A hibiszkusz, a szegfű valamint korallvirág vonzzák a pozitív energiákat, ráadásul nagyon vonzó küllemmel rendelkeznek.

Még egy fontos tipp: Legyen mindig rend!

Bár a többség számára természetesnek tűnhet, hogy a hálószobában rendet tegyenek maguk után, ez a feng-shui szerint is nagyon fontos. A rendetlenség ugyanis gátat szabhat a pozitív energiáknak, így azok nem érik el a céljukat. Így tehát az esetedben is rend a lelke mindennek!

