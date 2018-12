Mindjárt 150 éves lesz az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

2019-ben jubilál az OFFI, vagyis az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – jelentette be nemrégiben sajtótájékoztatóján dr. Németh Gabriella, a cég vezérigazgatója Budapesten. A sajtótájékoztatón többek között bemutatták az iroda működését, amelyen kiemelték, hogy munkájukat teljes mértékben állami tulajdonban végzik így számos bizalmi közfeladatot is ellátnak és fontos keretszerződéseket is fordítanak.

Tevékenységüket jogszabály írja elő és hivatalos jogszabályfordítóként tevékenykednek.

Az OFFI nem csupán Budapesten, hanem országszerte 27 különböző településen is elérhető, így többek között olyan nagy városokban is mint Debrecen, Szeged, Székesfehérvár, Nyíregyháza vagy Szekszárd. Az iroda legfontosabb tevékenységeként az egyedül csak náluk elérhető hiteles fordítást, az idegen nyelvű hitelesítést és a fordításhitelesítést emelték ki, de emellett végeznek tolmácsolási szolgáltatást, lektorálást és szakfordítói feladatokat is ellátnak.

Hiteles fordítást már elektronikus úton is lehet rendelni!

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda elődjét még 1869-ben hozták létre Központi Fordító Osztály néven a Miniszterelnökségen. Ekkor még ennek a szervezetnek volt a feladata az idegen nyelven megjelent sajtótermékek fordítása, valamint a jogszabályok átültetése nemzetközi nyelvterületre. Mára viszont sokkal nagyobb szerep jut az irodának, így nem csoda, ha több mint 10 lektor mellett 512 minősített fordítóra és tolmácsra is szükségük van.

A hivatalos fordítóiroda összesen 260 nyelvpárról képes fordítást nyújtani és az utóbbi néhány évben több mint 350.000 okiratot fordított le. A nagy érdeklődést az is mutatja, hogy csak a tavalyi évben, naponta 300 megrendelést rögzítettek országszerte.

Ezek egy része már az interneten keresztül is intézhető, hiszen akár elektronikus úton is lehet már hiteles fordítást igényelni, amelyek a hamisítást ellen már nagyobb mértékben is védettek a korábbiakhoz képest. Fordítóik a kreativitáson és a saját tudáson kívül minden modern technológiát is bevetnek, hogy a fordítások tökéletesek lehessenek.