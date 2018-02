Mikor terjedt el hazánkban a redőnyhasználat?

1800-as években, Németországban, Esslingben alkotta meg egy asztalos a világ első redőnyét, mely akkor még csak nagyon egyszerű módon fa lécekből állt, mely egy sínben helyezkedett el, így fel-le lehetett húzni. Azóta persze a redőnygyártás rengeteget fejlődött, ám ezt a típust azóta is esslingeni redőnynek nevezik.

Kis időn belül hazánkba is beköszöntöttek, az akkor még rolóként emlegetett eszközök, majd megalakultak az első magyarországi redőnykészítő céhek is.

Mivel az emberek rövid időn belül rájöttek mennyire sok pozitív hatása van annak, ha redőnyt használnak, a jobb módú családok elkezdték felszereltetni házaik ablakaira ezt az eszközt, ám a II. világháború következtében fellépő anyaghiány miatt a redőnygyártás mértéke elkezdett jelentősen lecsökkenni.

A faredőnyök gyártását felváltott a korszerű műanyag

Az 1960-as évek beköszöntésével azonban elindult fokozatosan növekedni a lakások és a családi házak építése, ez pedig magával hozta a redőnygyártás növekedését is. Ám ebben a korszakban a silány minőségű lucfenyőből készült redőnyök hamar csődöt mondtak. Nem tellett bele sok időbe és gazdasági érdekekre hivatkozva be is tiltották a faredőnyök készítését, ekkor kezdődött el a műanyag redőnyök gyártása.

Először azonban a műanyag redőnyök gyártása is több sebből vérzett, de az idő múlásával a gyártott műanyag redőny léceinek minősége egyre jobban javult. Ezzel egy időben elkezdték gyártani azokat a mini-redőnyléceket, melyeknek köszönhetően azoknál a nyílászáróknál is lehetett utólagosan redőny felszerelni ahol korábban sosem volt.

A magyarországi redőnygyártás történetében az igazi áttörés a nyolcvanas években történt, hiszen ekkor már egyre több német alapanyag került be hazánkba is. Ekkor természetesen nagymértékű javulást lehetett tapasztalni a műanyag redőnyökkel kapcsolatban, de igazán nagy robbanást, a hőszigetelt, alumínium redőnyök megjelenése okozta, hiszen megjelenése esztétikusabb volt, időt állóbb volt, mint a műanyag redőnyök és a biztonságos motorizálhatósága, főleg a mozgásukban korlátozottaknak, illetve az idősek számára jelentett hatalmas segítséget.

