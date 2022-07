Mi most járunk? Hol kezdődik a párkapcsolat?

Amikor két ember megismerkedik egymással, amikor egyre többször találkoznak, netán túl vannak az első csókon, első együttléten is, előbb-utóbb számos kérdés felvetődik. Hogy mikortól számíthatjuk magunkat párkapcsolatban élőknek.

Hogy mi most randizunk, vagy járunk?

Bizony ennek is megvan a maga kultúrája, hisz nem állítjuk át az első randi után a párkapcsolati státuszunkat a közösségi oldalakon, mint ahogy nem kürtöljük világgá, hogy most épp randizni megyünk. Ez ugyanis kulturálatlan viselkedés. És nemcsak azt érjük el vele, hogy a randipartnerünkben visszatetszést keltünk, de a magunkról sugárzott kép is érdekes lehet.

Szinglik, kapcsolatban lévők, üresen hagyott helyek

Amikor minden poszt, minden fotó fent van a neten, és elemezhető, tovább és félregondolható, akkor bizony észnél kell lenni az egyszerű társkeresőnek. Sok-sok bimbózó románcot akasztott meg a félreértés, a közösségi média. Azonban nem kell ennek feltétlenül így lennie.

A párkapcsolat életünk nagyon fontos része. Amikor valaki új kapcsolatba kezd, tele van reménnyel, hittel és boldogsággal. A kapcsolatok nagyon fontos része a szexualitás is, azonban nem szabad erre helyezni a hangsúlyt, még akkor sem, ha a fizikai szükségleteket erősebbnek érezzük, mint a lelkieket. Fontos mindkét terület, hisz az érzelmi biztonság, a szerelem mellett az is fontos, hogy a fizikai vágyak teljesüljenek.

Azonban akkor sem szabad elkeseredni, ha az első alkalom nem tökéletes. A legritkább esetben az, csak a filmekben létezik, hogy az első együttlét mindkét fél számára tökéletes harmóniában telik és egyszerre jutnak a csúcsra. A valóság teljesen más, a stressz akár merevedési zavarokat is kiválthat, azonban nem kell attól tartatunk, hogy ez így is marad.

Az, hogy hol tartunk a partnerünkkel, azt nem egy közösségi oldalon bepipált rubrika fogja meghatározni. Hanem az érzelmeink, a partnerünk érzelmei. Ne legyünk azok, akik számára fontosabb, hogy hírül adják a világnak, hogy „elkeltek”, inkább éljük meg az intimitást, legyünk csak mi ketten. Ha pedig eljön az ideje, azt érezni fogjuk, de ilyenkor is beszéljük meg párunkkal, hogy közös fotót szeretnénk feltölteni, vagy épp át szeretnék állítani a párkapcsolati státuszunkat.