Mennyi ideig fejti ki jótékony hatását a polisztirol hőszigetelés?

Aki hőszigetelésre adja a fejét, az bizonyára gyakran felteszi magának a kérdést, hogy vajon mennyi ideig is fejtheti ki hatását ez az anyagilag nem éppen csekély befektetés.

Alapesetben kijelenthető, hogy az első polisztirol hőszigetelések már több mint fél évszázaddal ezelőtt kerültek alkalmazásra, és kijelenthető, hogy még mindig nagyszerűen kifejtik a hatásukat, ezáltal amennyiben hőszigeteléssel látjuk el otthonunkat, azt nagy valószínűséggel több generáció is kiélvezheti majd, ergo ebből a szempontból mindenképpen megéri foglalkozni vele. Amennyiben azonban alaposabb választ szeretnénk adni a fenti kérdésre, abban az esetben érdemesebb egy kicsit visszanyúlni a történelemben, és megvizsgálni a polisztirol hőszigetelés múltját, valamint kultúráját.

Az első polisztirol hőszigetelések

Habár a hőszigetelés iparága már több mint egy évszázados múltra tekint vissza, maga az expandált polisztirolhab alkalmazása az ötvenes évekből eredeztethető, lévén 1951-ben szabadalmaztatták, majd 1957-ben használták először a gyakorlatban is. Csak Németországban azóta már legalább 1 milliárd négyzetméternyi homlokzati hőszigetelés készült el ebből az anyagból, és a kérdéses szigetelős időtállóságát nagyszerűen prezentálja, hogy még a legelső beépített szigetelések is ugyanolyan hatékonyak, mint alkalmazásuk idején, holott azóta több mint 50 év eltelt már, így legalább ennyivel garantáltan számolhatunk, ha a hőszigetelés tartóssága a legfontosabb kérdésünk.

Természetesen számtalan kutatás és megfigyelés is készült már a téma kapcsán, amelyek közül az EMPA, avagy az egyik legismertebb St. Gallen-i kutatóintézet végezte a legátfogóbb munkát. A kérdéses intézmény az első beépített polisztirol szigetelőanyagokat vizsgálta meg és hasonlította össze a később megjelent, modernebbnek számító, ma is használatos szigetelésekkel. Az eredmények azt mutatták, hogy egy a hetvenes-nyolcvanas években beépített polisztirol hőszigetelésnek garantáltan nem kell szégyenkeznie újabb társaival szemben, hiszen az akkor 35 éves hőszigetelő lemezek tulajdonsága szinte teljesen megegyezett egy frissen beépített szigetelésével, képessége és szilárdsági paramétere pedig alig 7 százalékos csökkenést mutatott, ami elenyésző a három és félévtizedhez mérten.

Természetesen semmi sem tart örökké

Még 1995-ben egy osztrák kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a homlokzati hőszigetelések esetében nem is annyira magával a szigetelőanyagok elöregedésével kell számolnunk, sokkal inkább a vakolat elöregedésével és károsodásával, aminek cseréje már indokolja a szigetelés lebontását és újítását is. Aggodalomra azonban ebben az esetben sincs ok, hiszen a vakolat élettartama átlagosan 30-40 év – bizonyos esetekben még több, de ez időjárás és fekvésfüggő is –, ezáltal közel egy generációt bizonyítottan kiszolgál.

A holland Building Research Foundation szerint azonban ennél sokkal többet is kibírnak az expandált polisztirolhab szigetelések, a kutatók ugyanis szimulációk, vizsgálatok és megfigyelések révén arra a megállapításra jutottak, hogy az ilyen szigetelések várható élettartama akár 75 év is lehet.

Amit nagyon fontos figyelembe venni azonban a nagy számolgatásban, hogy manapság egy átlagos, újonnan felépített lakóház esetén sem számolnak egyszerre hosszabb élettartammal, mint 50 év. Ez nyilván nem úgy értendő, hogy fél évszázad után a lakás összedől, sokkal inkább úgy, hogy ennyi időt követően mindenképpen felújításra szorul, mert az évtizedek alatt fejlődik annyit a technológia, és alapjában véve a közízlés is, hogy ez indokolttá váljon. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a polisztirol hőszigetelés biztosan nem az első olyan dolog lesz egy új építésű házon, amit cserélni kell, de amennyiben komolyabb felújítási munkálatok zajlanak egy családi fészken, akkor természetesen érdemes lesz alaposabban is hozzányúlni.