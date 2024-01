Hűséges társunk lehet a papagáj

A kis kedvencüket sokan már inkább családtagnak tekintik, nem szimplán egy házi állatnak. Legyen szőrös vagy tollas, egy házi kedvenc rengeteg szeretetet tud adni, gondoskodásra, törődésre taníthat, és remek társunk lehet a magány ellen is.

Az elmúlt években egyre többen kezdtek el díszmadarakat, különösen papagájokat tartani. A papagájok rendkívül intelligens, vicces, mókás madarak, és lényegesen többet tudnak adni, mint hogy dekoratívan mutassanak a nappali sarkába állított kalitkájukba.

Bára azt gondolhatnánk, hogy egy madár nem tud olyan szoros köteléket kialakítani az emberre, mint mondjuk egy kutya, de a helyzet az, hogy a madarak nagyon is tudnak kötődni a gazdáikhoz. A papagájok is társas lények, foglalkozás, törődést és szeretetet igényelnek, cserébe pedig sosem fogunk mellettük unatkozni.

Azt persze nem árt tudni, hogy a madarak, különösen a papagájok alapvetően elég zajosak, tehát a nyugalom és csend nem feltétlen jellemző rájuk. Ám, aki élvezi a mókázásukat és a zajongásukat hűséges társra lehet bennük.

Hosszú évekig velünk lehet tollas kis kedvencünk

Mindamellett, hogy a papagájok is tudnak ragaszkodóak lenni, és emellett még nagyon intelligensek is, nem árt tudni, hogy hosszú évekig élnek, tehát papagájt nem pár évre választ magának az ember. Ha csak egy múló szeszélyről van szó, akkor érdemes inkább megvárni, amíg elmúlik az érdeklődésünk, ám ha valóban hosszú évekre keresünk magunk mellé egy állati barátot, akkor a papagájokban megtalálhatjuk.

A papagájok élettartama fajonként eltérő lehet. A hullámos papagájok például átlagosan 10 évig élnek, de akadnak olyan példányok is, melyek a 15-17 éves kort is megérik.

A kicsit nagyobb testű fajták, mint mondjuk a jákópapagáj vagy a nagy sándorpapagáj akár 20-40 évig is élhet, de az arapapagájok akár 80 évig is élhetnek. Érdemes tehát alaposan megfontolni, hogy valóban papagájt szeretnénk-e házi kedvencnek, mert ilyen madarakat bizony hosszú távra választ az ember. Szerető, ragaszkodó madarak, bár ez is némiképp faj, illetve fajtafüggő.

