Honnan származik a csók?

Most, hogy teljes erővel tombol a járvány, nincs is annál jobb, mint egy forró tea kíséretében megnézni egy filmet, és befeküdni a meleg ágyba. Nyilván nyomós oka van annak, hogy sok kisbaba is ilyenkor fogan meg, hiszen a tél a legjobb ahhoz, hogy ki se mozduljunk otthonról.

Azonban, miközben a párok falják egymás otthon, élvezik a test gyújtotta örömeket, és nevetnek az impotencia gondolatán, addig nem szokták megkérdezni maguktól, hogy honnan ered a csók.

A csók egy olyan cselekvés, amit minden országban ismernek. Van, ahol nem csinálják nyilvánosan, de a szerelmes párok nagy elszántsággal művelik. Annyira felkapott és elfogadott, hogy saját világnapot is kapott. Azonban néha elgondolkodunk, hogy miért nem érintjük össze az orrunkat, vagy a fülünket, ha tetszik valaki?

A csók biológiája

Az első ok nem a történelemben vagy a kultúrában keresendő, hanem a biológiában. A ajkakban sok idegvégződés található, így kellemes érzést nyújt, amikor összeérintjük a másik szájával. Ha belegondolunk, akkor az állatok is használják, bár ők nem a szeretet fejezik ki vele, hanem inkább kommunikálnak.

A csók kultúrája

Ha kulturális oldalról közelítjük meg, akkor a második században már találkozunk a csók kifejezéssel, méghozzá a Kámaszútrában. Ebben az ősi, de annál hasznosabb könyvben egy egész fejezetet szenteltek neki. Azonban ez nem jelenti azt, hogy onnan is származik, mivel számos feljegyzés található más népekről, akik szintén használták a csókot.

Először a rómaiak kezdték szétválasztani a különböző csókokat. Más-más jelentést tulajdonítottak a kézre, az arca és a szájra adott cuppanóst. Sokáig pecsétként szolgált, mivel az emberek nagy része írástudatlan volt, és ezzel fejezték ki a közöttük levő státuszt is.

Aztán valahogy a romantika és a szerelem a háttérbe szorult, az emberek nem beszéltek róla, és nem csinálták nyilvánosan. A Rómeó és Júlia kellett ahhoz, hogy újra merjenek beszélni a csók fontosságáról és a szerelemről tiszteletben tartva a felek szabadságát.

Azóta a csók szabad világban él, Magyarországon bárhol és bármikor művelhetjük, ha van kivel.