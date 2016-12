Elképesztő VR szemüveggel rukkolt elő a Google

Talán a Pokémon Go sikerei, talán valami más ösztönözte rá a Google-t, ezt nem lehet pontosan tudni, azonban az eddig főként keresőjéről ismert gigavállalat nemrégiben egy olyan VR headsetet mutatott be a nagyvilágnak, ami sokak szerint alapjaiban írhatja felül mindazt, amit eddig a hasonló hardverekről gondoltunk.

A cég ugyanis belátta, hogy az Oculus Rift, a HTC Vive vagy a többi mobilgyártó VR szemüvege között már nem igazán tudnak újat mutatni, így inkább valami újdonságba invesztáltak, ami az első hírek szerint igazán jó ötlet volt.

VR és AR találkozása

A Google új hardverének legnagyobb újítása az, hogy a legtöbb VR headsettel ellentétben nem csak a virtuális valóság élményét képes garantálni a felhasználók számára, hanem a kiterjesztett valóságot is, ami a fentebb említett Pokémon Go-val kapott óriási figyelmet világszerte. A platform legnagyobb érdekessége az Androidos alapok mellett az, hogy működéséhez sem okostelefonra, sem számítógépre nincs szükség, ergo egy önálló platformként tekinthetünk rá, ami hatalmas előrelépés a piacra berobbant VR szemüvegekhez mérten, amelyek kapcsán rendkívül jelentős problémát jelent, hogy az eszköz mellé egy drága számítógépet is be kell szerezniük a felhasználóknak.

Műszaki webáruház, több ezer termékkel: gbel.hu

A kérdéses Google szemüveg formális bejelentésére ugyan még várni kell, de a céghez közeli források már kiszivárogtattak néhány érdekes részletet azzal kapcsolatban, hogy a headset a jelen állapotában inkább a kiterjesztett-, semmint a virtuális valóságra épít, ezáltal a külvilágot nem zárja ki, inkább arra próbál felépíteni bizonyos dolgokat. Hasonló dologban gondolkodott már egyébiránt korábban a Microsoft is, akik hónapokkal ezelőtt bemutatták a Hololens nevű készüléket, de míg azzal leginkább az üzleti és a professzionális oldalt közelítették meg, addig a Google az alkalmi játékosokat, a családokat, az egyszerű hétvégi kikapcsolódásra vágyakozókat.

A készülék felhasználhatóságáról azonban már most rengeteg teória előtérbe került, ezáltal sokak szerint például elképesztő sikereket érhetne el mindez az oktatás területén, főként a történelem, régmúlt kultúrák, elfeledett népek, egykori csaták vagy események felelevenítése kapcsán, amit a diákok szinte a saját bőrükön megtapasztalva élhetnének át a szemük előtt.

Mi a helyzet a Magic Leappel?

A fentiek alapján talán többekben is felmerült a kérdés, hogy a fentiek után vajon mi a helyzet a Google másik kevert valóságra építő készülékével, a Magic Leappel? Amint ugyanis ismert, a cég korábban fél milliárd dollárral támogatta a kérdéses headsetet megalkotó startup vállalkozást, most azonban mégis előrukkoltak egy saját eszközzel, ami nem tűnik túl megfontolt, illetve logikus lépésnek. Kivéve abban az esetben, ha a fentiek nem a Magic Leap továbbfejlesztéséről szóltak, immáron a Google mérnökei által!