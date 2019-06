Effizientes Ressourcenmanagement für Cloud-Computing-Umgebungen | M&A Vdr

Leirás:

Der Begriff des Cloud Computing hat nicht nur das Gebiet der verteilten Methoden verändert, sondern auch welche Art und Weise, denn Unternehmen heutzutage mit dem Computing umgehen, wahrhaftig verändert. Cloud Computing anbietet zwar mehrere fortschrittliche Funktionen, weist dennoch einige Nachteile auf, z. B. alle relativ hohen Betriebskosten zu gunsten von öffentliche und private Clouds. Der Zone Green Computing gewinnt auch in einer Welt mit begrenzten Energieressourcen und einem ständig steigenden Bedarf mit mehr Rechenleistung zunehmend fuer Bedeutung. In diesem Paper (umgangssprachlich) wird dieses neues Framework vorgestellt, das eine effiziente Verbesserung dieses Umweltschutzes in einer skalierbaren Cloud-Computing-Architektur ermöglicht. Mit energiebewussten Planungstechniken, variablem Ressourcenmanagement, Livemigration und einem minimalen Entwurf virtueller Maschinen wird die Gesamtsystemeffizienz mit einer Cloud auf Rechenzentrumsbasis mit minimalem Leistungsaufwand erheblich verbessert. Ihrer der grundlegenden Aspekte dieser in Cloud-Umgebungen verwendeten Virtualisierungstechnologien ist alle Ressourcenkonsolidierung ferner -verwaltung. Anhand die Verwendung von Hypervisoren in einer Clusterumgebung bringen mehrere eigenständige physische Slots in einer virtualisierten Bereich konsolidiert sein, wodurch geringeren physische Ressourcen als je zuvor erforderlich sind. Dies verbessert gewiss die Situation, ist allerdings häufig unzureichend. Große Cloud-Bereitstellungen erfordern Tausende physischer Maschinen und Megawatt Leistung. Deshalb muss ein effizientes Cloud-Computing-System geschaffen werden, das alle Stärken der Cloud nutzt und zeitgleich den Energieverbrauch minimiert. Mit der absicht, einen grünen Aspekt für nächste Alterskohorte (fachsprachlich) verteilter Methoden korrekt und vollständig zu vereinheitlichen, zu tun sein eine Reihe von Richtlinien virtueller datenraum due diligence bestehen weilen. Diese Richtlinien stellen den nachhaltigen Entwicklungspfad dar, dieser in welchen Aufbau und die Verwaltung von Rechenzentren insgesamt integriert werden möglicherweise. Während die in diesem Dokument bereitgestellten Rahmenbedingungen etliche vielversprechende Möglichkeiten zur Reduzierung des Stromverbrauchs darstellen, hängt eine echte nachhaltige Tendenz auch davon ab, diese eine, erneuerbare ferner zuverlässige Energiequelle für das Rechenzentrum wohl zu finden. Zusammen werden sich viele der heutigen Beschränkungen der Größe von Rechenzentren allmählich verschlechtern. Cloud Computing wird heute zu einer der explosionsartig expandierenden Technologien in der Computerbranche. Es ermöglicht Benutzern, die Daten ferner Berechnungen an einen Remotestandort zu entleeren, ohne die Systemleistung abgeschlossen beeinträchtigen. Wahrlich bietet dies eine Reihe von Vorteilen, die sonst nicht realisiert werden könnten. Diese Vorteile umfassen:

Skalierbar – Clouds bieten so massenhaft Rechenleistung, denn jeder Benutzer möchte. Während in der Praxis alle zugrunde liegende Infrastruktur bei weitem nicht unendlich ist echt, werden alle Cloud-Ressourcen projiziert, um die Abhängigkeit des Entwicklers von ihrer bestimmten Hardware zu verkleinern.

Quality of Sendee (QoS) – Im Gegensatz zu Standard-Rechenzentren und fortschrittlichen Computerressourcen kann eine leicht konzipierte Cloud eine viel höhere QoS liefern, wie dies oft möglich ist natürlich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass niemals Abhängigkeit von seiten spezifischer Hardware besteht, sodass physische Maschinenausfälle ohne Sachverstand des Benutzers verringert sein können.

Spezialisierte Region – In einer Cloud kann jener Benutzer benutzerdefinierte Tools ferner Dienste einsetzen, um seine Anforderungen über erfüllen. Das kann sein, um die neueste Bibliothek oder das neueste Toolkit zu nehmen oder mit der absicht älteren Code in einer neuen Unterbau zu sprechen.

Kostengünstig – Nutzer finden nur die zu gunsten von jedes Projekt erforderliche Hardware. Dies verringert das Risiko für Institute, die möglicherweise ein skalierbares System bilden möchten, stattlich. Dies erhöht die Vielseitigkeit, da jener Benutzer nur für die benötigte Infrastruktur zahlt und zeitgleich die Option behält, die Dienste gegebenenfalls in Zukunft zu erweitern.

Vereinfachte Benutzeroberfläche – Unabhängig davon, ob eine genaue Anwendung, eine Reihe von seiten Tools , alternativ Webdienste vorkommen, bieten Clouds auf einfache und benutzerorientierte Weise Zugriff auf diese eine, potenziell große Menge von seiten Computerressourcen. Unsereins haben eine solche Schnittstelle in Grid-Systemen mittels des Cyberaide-Projekts untersucht.

Es gibt eine Reihe von zugrunde liegenden Technologien, Diensten und Konfigurationen auf Infrastrukturebene, alle Cloud Computing ermöglichen. Diese eine, der verschiedenen Technologien ist der Spieleinsatz von Virtualisierung. Virtualisierung ist echt eine Möglichkeit, die Hardware- und Systemressourcen von einem Betriebssystem über abstrahieren. Das wird normalerweise in einer Cloud-Umgebung auf einer großen Anzahl vonseiten Servern via einem Hypervisor oder Virtual Machine Monitor (VMM) durchgeführt, der sich zwischen jener Hardware ferner dem Betriebssystem befindet. Von hier unfein können dieses oder viele virtualisierte Betriebssysteme gleichzeitig gestartet werden (siehe Abbildung 1), was zu einem der Hauptvorteile von Cloud Computing führt. Dies, gemeinsam mit dem Anbruch von Multi-Core-Verarbeitungsfunktionen, ermöglicht die Konsolidierung vonseiten Ressourcen in jedem Rechenzentrum. Es ist echt die Kapitulation der Cloud, diese Fähigkeit unter Erhaltung eines vorgegebenen Potenzials maximal auszuschöpfen. Dieses Papier ist wie folgt aufgebaut. In Abschnitt II werden frühere Untersuchungen zur Minimierung dieses Stromverbrauchs via Schwerpunkt auf Clouds untersucht. In Bereich III sein ein neuartiges Green Cloud-Framework und die Komponenten vorgestellt, während mit Abschnitt IV und V bestimmte Komponenten des Frameworks ausführlich beschrieben werden. In Abschnitt VI stellen sich selbst die diskutierten Komponenten gemeinsam und festsetzen die möglichen Energieeinsparungen. Abschließend schließen sich selbst ab und geben einen Einblick in die baldige Arbeit.