A számítógépes bűncselekmények rövid története

A számítógépes bűncselekmények bár mondhatni újszerű kihívás elé állítják a különféle jogrendet, azonban történetük egyáltalán nem egy-két évvel ezelőttre, hanem az ötvenes évekbe nyúlik vissza. Abba az időszakba, amikor a számítógépek még szobányi méreteket töltöttek meg…

Az első számítógépes bűncselekmények

Az első számítógéppel elkövetett bűncselekmény az Egyesült Államokban, a Walston and Co. alelnöke által történt, aki főként fizikai munkával, de hamis lyukkártyák egész sorozatát készítette el, amivel az ötvenes évek végén több mint 50 ezer dollárt szerzett. A következő nagyobb bűncselekmény rögtön egy csalássorozat volt, mégpedig 1963 és 1974 között, az amerikai Equity Funding Corp. egyes munkatársai ugyanis egy számítógép segítségével hamis kötvényeket készítettek, amelyekre fiktív kifizetéseket tettek, ezáltal 2 millió dollárt zsebeltek be.

Bár az Egyesült Államokban kiépült távadat-átviteli hálózatok elterjedésével évente több belső csalást is elkövettek, ellenben az egyik legjelentősebb, már szervezett bűneset 1971-ben történt, amikor a hírhedt Turner-Curtis alvilági szervezet olyan informatikus szakembereket fogadott fel és helyezett el több bankban, akik odabentről rengeteg kapcsolódó, sikkasztásos bűncselekményt követtek el, így például csak a Newport National Banktól 200 ezer dollárt kényszerítettek ki ilyen formában.

A nyolcvanas évek, avagy a fellendülés korszaka

A számítógépes bűnözés tekintetében a fellendülés korszaka határozottan a nyolcvanas évek volt, így 1985-ben például a Los Angeles-i víz- és energiaügyi részleg belsős számítógépes rendszerét pénzszerzés céljából vírusokkal bénították meg, majd 1988-ban néhány egyetemi hallgató csak kíváncsiságból feltörte az USA Védelmi Minisztériumának kommunikációs hálózatát, amelyre vírusokat telepítettek fel, ezzel pedig számítógépek ezreit bénították meg.

1989-re tehető egyébiránt az eddigi egyik legismertebb számítógépes vírus, avagy a Péntek 13 elindulása, amely azzal a célzattal indult útnak, hogy törölje a számítógép merevlemezének boot szektorát, vagyis teljesen működésképtelenné tette a komputert.

Persze a kilencvenes évek sem voltak eseménytelenek az úgynevezett kiberbűnözés tekintetében! Az egyik legemlékezetesebb számítógépes bűncselekmény ebből az időszakból 1994-re tehető, amikor Vlagyimir Levin az orosz maffia közbenjárásával negyvenszer 10 millió dollárt lopott el a Citibank számláiról, mely összeget világszerte több bank számláin helyezte el.

Az internet megjelenésével, fejlődésével és terjedésével a számítógéppel kapcsolat bűncselekmények köre és az elkövetők száma természetesen folyamatosan bővült, így évről-évre csúcsokat döntöget meg, ezáltal a biztonsági cégeknek egyre fontosabb feladatot jelent a megakadályozás, miközben a jogrend egyre inkább tehetetlennek tűnik az egyes eseményekkel szemben.

