Míg régebben a nők azért siránkoztak, mert túl nagy a fenekük, addig ma már külön fenékméret nővelő edzéseket végeznek annak érdekében, hogy minél tekintélyesebb hátsóval rendelkezzenek. Az edzés, izmosodás, testépítés ma már a nők között is egyre elterjedtebb, a sportruházat és a sportcipő már nem csupán az edzőtermekben, futópályákon alapvető viselet, hanem a hétköznapokban, sőt bulizáshoz is ideális.

Senki nem fog megszólni ma már azért, ha egy jó kis sportmárka, futócipőre hajazó lábbelijét veszed fel szoknyához és szettedet egy egyszerű trikóval koronázod meg. És ma már amiatt sem kell aggódnod, ha hátsód nagyobb, mint az átlag. ha formás és még edzel is rá, akkor a ma kialakulóban lévő egyik szépségideált testesíted meg.

Érdekes, hogy míg az elfogadott, sőt kedvelt fenékméret egyre nő, addig a diéták, fogyókúrás módszerek, diétás ételek és edzés is egyre népszerűbb. Régebben a nagy fenék együtt járt a vastag derékkal, úszógumival, zsíros combokkal és az sem volt baj, most viszont a méretes hátsóhoz vékony derék, izmos combok dukálnak, és ha egy mód van rá a testzsír százalékunk is legyen minél alacsonyabb.

Vajon honnan indult ki ez az egész nagyfenék-mizéria?

Sokáig csak a fenekéről elhíresült énekes-színésznő, Jennyfer Lopez volt a méretes fenék divatjának képviselője, de aztán jött Beyoncé, Rihanna és reality-sztárból divatikonná váló Kim Kardashian és elszabadult a „pokol”. A fiatalok ezekre a mindenhol „nyomatott” hírességekre akarnak hasonlítani, példaképet egyre inkább külsőségek alapján választanak és a szociális média is rontja a helyzetet, hiszen a kisportolt, túlnövelt fenekekkel Dunát lehetne rekeszteni. Az Instagramon, a facebookon mindenki lehet híres és ezt most számos hölgy ki is használja azzal, hogy nagyméretű fenekét helyezi előtérbe, számtalan fotót posztolva, sokszor a jóízlés határait nem csak súrolva, de át is lépve.

Miért lehet tetszetős a nagy fenék?

A nagy fenék divatja kulturális szempontból a régi idők ideáljaira vezethető vissza, a mindig visszatérő kerek szépségideál viszont egész egyszerűen primitívebb ösztönöknek köszönhető. A széles csípő, a nagy hátsó, a nagy mellek mind-mind azt a képzetet keltik, hogy az adott nő nagyon is alkalmas a szaporodásra, jó alapanyag utódnemzésre, hiszen a gyereket kiválóan tudja majd kihordani és táplálni.

Egyes kultúrákban még ma is az elhízott asszony az ideál, de olyan szubkultúráról is tudunk, amely az etetésre épül. Itt lehet nő és férfi is a hizlalt személy, a lényeg, hogy párjának, vagy a róluk készült képek, videók nézőinek örömet okoz az evés és annak következményének (testnövekedés) látványa.