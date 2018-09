A Midea klíma gyártójának rövid története

Miután Magyarországon is egyre jobban elterjedtek a klímaberendezések, egyre többféle gyártó és márka bukkant fel a kínálatban, amelyek neve sokaknak talán nem jelent túl sokat, pedig egyik-másik igazán jelentős múlttal rendelkezik. Ilyen többek között a Midea is, melynek története közel 50 éves múltra tekint vissza!

A Midea klíma gyártójáról

A Midea egy multinacionális gyáróriás, amelynek többféle részlege létezik, a légkondicionálásra szakosodott üzletága pedig öt leányvállalatot foglal magába, amelyek név szerint a következők: Wuhu Co., Domestic Marketing Co., Overseas Marketing Co., and Commercial Air Conditioner Co.). A cég kirendeltségei az egész világon megtalálhatók, ezáltal Európa mellett Amerikai déli és északi részén, valamint természetesen Hong Kongban, amivel szinte a Föld minden tájára eljutnak berendezéseik.

A hivatalos adatok alapján a Midea klímái a Föld több mint 40 országában érhetők el, amelyek között az USA, Kanada, Nyugat-Európa és természetesen a Közel-Kelet is megtalálható, méghozzá aprócska országunk mellett, ahol kijelenthető, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a cég által gyártott termékek. A Midea légkondicionálási részlege egyébiránt ma már a világ öt legnagyobb és legjelentősebb klímagyártó vállalati közé sorolható, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a kétezres évek derekán átlagosan 1,4 milliárd amerikai dolláros árbevétellel üzemeltek, ami azóta csak növekedett.

A Midea történetének mérföldkövei

1968 – Mr. He Xiangjian 23 munkatárs segítségével megalapítja a Midea céget

1985 – A korábbi évek hűtéstechnikai megoldásait követően a vállalat megkezdi a légkondicionáló berendezések gyártását

1993 – A cég műszaki együttműködést alakít ki az informatika világában ma már nagyhatalomnak számító Toshibával

1994 – A vállalat megszerzi az elismerő ISO9001-es minősítést

1998 – A Toshibával való együttműködés beérése, amelynek során közös fejlesztésekbe kezdenek a klímakompresszorok gyártásában

1999 – a gyártó megszerzi a még nívósabb ISO14001-es minősítést

1999 – elindul a lakossági légkondicionálók gyártása is

2000 – elkészül a gyártó kétmilliomodik berendezése

2002 – a Midea megszerzi az OHSAS18001-es minősítést

2004 – 6,5 millióra emelkedik a legyártott berendezések mennyisége

2004 – közös beruházás történik a Midea és az IT szektorban népszerű Toshiba-Carrier Corporation Japan (TCCJ) között