A kultúra változásainak negatív hatása az alvásra

Hiába a kitűnő matrac, a jól berendezett hálószoba, a tökéletes komfort, ha a kultúra változásaival olyan tényezők alakítják a fiatalok alvási szokásait, melyek elvonják a pihentető alvásidőt tőlük. A kultúra folyamatosan változik.

Nem csupán népek és nagy korszakok sajátosságai figyelhető meg ezen változásokban, de heti szintű apróbb változások és az ember alapvető fejlődése is gyökerezik bennük. sajnálatos módon a fejlődés néhány esetben negatívumokat is hoz magával. Most a kultúra fejlődését, torzulását és annak hatásait az alvás szemszögéből vizsgáljuk.

Az alvás sok mindentől függ, többek között a matrac minőségétől, típusától, korától is. A kultúra összefüggésben van a tudománnyal, a gazdasági, az ipari fejlődéssel, így ezek változásai egymásból is változásokat csikarnak ki, változásokat indukálnak a többi területen. Az alváskultúra fontos része a megfelelő matrac. A matracgyártás fejlődésével olyan kitűnő ágybetéteket kaptunk, melyek minden bizonnyal biztosítanák a minőségi alvást.

Sajnos azonban a technika fejlődése és a kultúra ehhez igazodód torzulása azt eredményezte, hogy a fiatalok, sőt már a 30-as korosztály tagjai is, hiába hajthatják álomra a legideálisabb, magas minőségű, legmodernebb matracokon lomra fejüket, az alvásidőből az internetezés, főleg a közösségi média és szórakozás (filmek, sorozatok mértéktelen falása) javára csípnek le. A fiatalok között múlt évben végzett felmérésből kiderült, hogy világszerte sajnálatos jelenség az éjszakai többszöri felkelés instagramozás miatt.

A fiatalok rossz alvását, az elégtelen pihenést, a kényelmetlen fekhely problémáját egy másik változás is növeli, méghozzá az albérletek. Manapság a fiatalok jelentős része albérletekbe kényszerül, ahol a legtöbb esetben már mások által használt matracon alhat és a legtöbbjüknek nincs anyagi lehetősége új, saját, minőségi matracot beszerezni. Ez egy kis kitérő volt, azonban kultúrán alakulásának nem elhanyagolható része az életmód ilyen jellegű megváltozása. Arról nem is beszélve, hogy milyen hatással van ez a testi, lelki és szellemi egészségre. A rossz alvás, az elégtelen alvás életünk minden területén problémákat okoz.

Az instagram és Facebook őrület éjszakánként felkelti a fiatalabb korosztályt, hiszen ha csak egy perccel is lemarad a legújabb mémekről vagy egy ismerőse legújabb fotójáról, máris úgy érzi, hátrányba került, nem elég naprakész. Ha nem is tudatosan, de ez a folyamatos feszültség folyton ott motoszkál bennük.

